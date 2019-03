Taumata Puhetini s’offre une troisième victoire à la Papara Pro

Le 15/03/2019 à 17:24

SURF – Au terme d’une demi-finale et d’une finale 100% tahitiennes, Taumata Puhetini, le champion en titre de la Papara Pro, a confirmé sa position ce vendredi sur le spot de Taharuu face au champion juniors Kauli Vaast.

Rédaction web avec Davidson Bennett

Et de trois pour Taumata Puhetini. Le surfeur a remporté la Papara Pro, ce vendredi sur le spot de Taharuu, avec 18.50 points contre 15.24 pour son adversaire, Kauli Vaast.La journée de compétition avait repris avec la fin du round 2, puis un round 3 qui aura été douloureux pour les Hawaiiens. Sur les sept encore en course, seulement deux ont réussi à aller en quarts de finale : Shayden Pacarro et Eli Hanneman, qui avaient respectivement fini 9et 5à la Rangiroa Pro.Mais les Tahitiens ne leur auront pas permis d’aller plus loin. La fin de la compétition s’est donc jouée entre locaux : Taumata Puhetini contre Hira Teriinatoofa dans le premier heat et Kauli Vaast contre Teoro Tahutini pour le heat 2."Ma série en demi-finale contre Hira, c’était assez délicat, a confié Taumata à l’issue du heat. Je n’avais pas trouvé les bonnes vagues, du coup j’ai pris les intermédiaires et j’ai essayé d’envoyer ce que je pouvais dessus…"C’est pourtant bien le champion en titre Taumata Puhetini et le champion juniors de cette même compétition, Kauli Vaast, qui ont gagné leur place pour le face à face final.Kauli se sera démené jusqu’au bout pour tenter de ravir la victoire à son aîné. Il a pris pas moins de 14 vagues pour essayer de faire mieux que Taumata.Mais rien n’y aura fait. Surtout avec le perfect 10 que le champion a réussi à décrocher avec sa dernière vague."Quand cette vague est venue, je savais que c’était une bonne vague, elle allait bien creuser, explique Taumata. J’entendais les scores de Kauli et je savais qu’il n’avait pas la note qu’il fallait, du coup j’ai tout envoyé sur cette vague, des gros turns, des grosses gerbes et ça a payé."