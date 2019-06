Tatou : le Heiva i Tahiti 2019

Le 24/06/2019 à 11:21

100% FENUA - Jeudi 27 juin à 17 h 00, l’émission sera consacrée au Heiva i Tahiti 2019 avec Myrna TUPORU, présidente du jury de cette année. L’émission sera présentée en tahitien.

Nō te fa’anahora’a hepetoma « Tātou », te tumu parau i tāpe’ahia mai, te Heiva i Tahiti 2019. E tupu te reira mai te 4 e tae atu i te 13 no tiurai i ni’a i te tahua Tō’atā. No teie nei matahiti 13 pupu ‘ori e 15 pupu hīmene o te tata’u atu. E fa’aite mai o Māmā Iopa, Myrna TUPORU, te peretiteni no te tōmite hi’opo’a te terera’a o teie nei ta’urua. « Tātou » ha’apūrorohia i te mahana maha i te hora 5 i te ahiahi i ni’a ia TNTV.



Présentée par Tiare-Nui Pahuiri Philippon