Tatou : Teipotemarama TETOE (Yepo)

Le 12/02/2019 à 09:10

100% FENUA - Jeudi 7 février à 17h00, retrouvez Tiare-Nui Pahuiri Philippon pour un magazine consacré à l’humoriste YEPO

Crédit photo : TNTV



La prochaine émission Tatou sera consacrée à l'humour polynésien.

Cette étoile montante incarne différents personnages : Yepo lorsqu'elle se produit seule, Pukan's Prada lorsqu'elle est sur scène avec son amie Maud TERAIAMANO, ou encore, incarne le personnage de Fiona dans la série "Les kou'z", il s'agit de Teipotemarama TETOE.

Après avoir décroché le premier prix en catégorie stand-up et open de la Tahiti comedy show en 2018, la jeune polynésienne a pu s'exercer devant un public parisien.

Ces différentes expériences l'ont poussé à aller plus loin en montant le spectacle "Domination" avec les Pukan's Prada et les All-in-one les 22 et 23 février au Fare Tauhiti Nui. Ensemble, ils joueront et danseront pour parler des revers des réseaux sociaux, de la drogue ou encore de la violence sur notre société.





Par Tiare Nui PAHUIRI-PHILIPPON.