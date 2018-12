Taravao : l’élève qui a frappé une professeure exclu définitivement

Le 28/12/2018 à 14:23

ÉDUCATION - Le conseil de discipline du lycée Taiarapu Nui avait préconisé une exclusion de deux semaines. La ministre de l’Éducation a décidé d’aggraver la peine.

Bertrand Parent

Finalement les syndicats auront été entendus. Le dossier, instruit par la Direction générale de l’éducation et des enseignements, a été transmis à la ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel. Elle a décidé d’aggraver la peine : l’élève, âgé de 15 ans, est exclu définitivement. Il sera affecté dans le lycée public le plus proche. Une décision rendue publique ce vendredi par un communiqué du ministère.Il est assez rare que le ministère contredise le conseil de discipline d’un établissement. Mais dans ce cas précis, c’est la proportionnalité de la peine qui a été jugée insuffisante par rapports aux faits. En effet, au regard des faits et des témoignages, la ministre de l’Éducation souhaite un retour aux conditions d’un climat scolaire serein au lycée Taiarapu Nui. Le maintien de l’élève dans l’établissement ne garantirait pas un apaisement de la situation.Appuyée par son syndicat, l'enseignante a porté plainte.