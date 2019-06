Tapito Mag : l'évolution de législation sur le MMA

Le 27/06/2019 à 19:50

100% FENUA - Samedi 29 juin à 18 h 50, retrouvez Oriano Tefau pour le dernier Tapito Mag de la saison !

Crédit photo : Henri Burns



La ministre française l’a annoncé, les compétitions de MMA seront autorisées en France dès janvier 2020. Un manifeste d’intérêt est d’ores et déjà lancé aux fédérations pour accueillir la délégation de service public. Qu’est au fenua ? Eléments de réponse dans le dernier numéro de Tapito Mag de l’année



Sans oublier l’actualité de la saison et les messages des champions locaux et internationaux (Barbosa, Ugo Legrand, Henri Burns, Dudes, Tehotu Tauraatuala ...

