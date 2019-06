Tamari’i Pane Ora chantera pour la première fois à To’ata

Le 28/06/2019 à 11:57

HEIVA I TAHITI - Tamari’i Pane Ora, un groupe de Papara, participe pour la première fois cette année au Heiva i Tahiti. Conduite par Tiarenui Conroy, la formation composée d’une soixantaine de personnes se produira en tarava Tahiti.

Lorsqu’on arrive dans la commune de Papara, si on écoute bien, on peut entendre s’élever les voix de ce groupe qui répète dans l’une des salles de la paroisse Pain de vie. Cela fait déjà plusieurs mois que les Tamari’i Pane Ora se préparent.



Cette nouvelle formation a décidé de mettre en lumière une pionnière du chant et de leur paroisse : Morohi Vahine dite Reid Aurore. Et c’est sa fille Tiarenui Conroy qui mènera le groupe.



"Elle a fait partie de Tamarii Papara, du premier groupe, et on a voulu mettre en avant ses qualités humaines et ses valeurs chrétiennes, la foi, l’amour du prochain, le partage, la sagesse aussi, explique Tiarenui. Et c’est une personne qui, dans son travail comme dans sa famille, comme dans sa paroisse et dans sa commune, a toujours été ouverte aux autres. Elle n’a jamais refusé d’aider son prochain."