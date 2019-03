Taiarapu-Ouest se mobilise pour la stérilisation de ses chiens

Le 07/03/2019 à 12:18

DOSSIER - Les chiens errants sont dans le viseur de Taiarapu-Ouest. La commune sonde sa population depuis une semaine sur les réseaux sociaux. Elle prévoit d’aider les propriétaires d’animaux à financer la stérilisation et l’identification de leurs chiens. Une première au fenua.

Ils errent en bord de route, dans les servitudes et lieux touristiques : les chiens, meilleurs amis de l’homme, peuvent parfois devenir un véritable fléau pour les communes lorsqu’ils se multiplient et qu’on ne le contrôle plus. Et en la matière, chaque commune est responsable et peut prendre les mesures qu’elles jugent adéquates.



"Depuis 2008/2009, il y a une loi qui impose aux maires de s'occuper des animaux errants. C'est-à-dire que s'il y a un animal qui erre et qui représente un danger éventuellement pour les personnes, le maire a la responsabilité légale de s'en occuper. Malheureusement, très peu de communes ont des fourrières et des mutoi formés pour attraper les chiens. Du coup, on se retrouve avec des communes qui lâchent l'affaire et qui ne le font pas" déplore Vincent Perrot, le seul vétérinaire de la Presqu'île.





Pour le moment, les habitants interrogés et les internautes sont en majorité pour la stérilisation des chiens errants et de leurs animaux de compagnie. "Cela serait une bonne solution cette aide [financière], car c'est vrai que la stérilisation coûte très cher" nous dit Liliane Scouppe, propriétaire de chiens. Taiarapu-Ouest envisage justement la stérilisation massive de la population canine pour éradiquer le problème des chiens errants. Depuis le 25 février, la commune a choisi de mettre l’accent sur la prévention et de traiter la question en amont en lançant un sondage sur les réseaux sociaux où elle demande à ses administrés s’ils seraient prêts à stériliser et identifier leurs animaux, moyennant une aide financière. Taiarapu-Ouest est la première commune à proposer une telle mesure. Aucune, au sud de Tahiti, entre Mahina et Papara, ne dispose de fourrière ni de chenil.Pour le moment, les habitants interrogés et les internautes sont en majorité pour la stérilisation des chiens errants et de leurs animaux de compagnie. "Cela serait une bonne solution cette aide [financière], car c'est vrai que la stérilisation coûte très cher" nous dit Liliane Scouppe, propriétaire de chiens.

"Nous avons mis en place cette mesure pour essayer d'informer tout d'abord la population que c'est un coût de stériliser et d'identifier son animal. Et nous avons pensé que la commune participera à une partie du coût auprès de nos administrés. Et c'est très important" explique le tavana.



Le coût d’une intervention pour stériliser une chienne se situe entre 20 000 et 35 000 Fcfp. Taiarapu-Ouest n’a pas encore déterminé à quelle hauteur elle pourrait aider les particuliers à financer cet acte. Mais la mesure se veut avant tout incitative.