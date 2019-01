Taiarapu Est récupère 3 terrains militaires

Le 28/01/2019 à 17:22

INVESTISSEMENTS - La commune de Taiarapu Est est officiellement devenue propriétaire de 4 hectares de terrains militaires ce lundi. Voici les projets envisagés pour redynamiser ces espaces :

La commune de Taiarapu Est a signé ce lundi le contrat de redynamisation des sites de défense et récupère officiellement 3 terrains militaires.

Le premier site est celui de l'ancien fort de Taravao, un terrain de 2.9 ha. 6 projets sont à l'étude : 1 salle polyvalente, 1 maison de santé, 1 hébergement d'urgence pouvant accueillir des femmes maltraitées, 1 offre de restauration et d'hébergement touristique, 1 équipement de loisirs sportifs en plein air et 1 projet d'offre immobilière dédié à l'accueil de projets économiques.

Le second site est celui de l'ancienne base ionospherique de Taravao. Un appel à projets pour le développement d’activités à caractère économique a été lancé et doit se poursuivre. Des investisseurs se sont manifestés.



La commune souhaite faire appel à des porteurs de projets pour un hôtel qui rentrera dans le cadre des conclusions de

l’étude qui a été confiée à un cabinet de conseil spécialisé en hôtellerie, tourisme et loisirs. Il s’agira d’un petit hôtel restaurant familial de milieu de gamme, composé d’une dizaine d’unités (bungalows et de chambres privées ou partagées).



Enfin, le dernier site est celui de l'ancien centre d'instruction nautique de Tautira. Le site est à proximité du lagon, des activités nautiques et des sites de randonnées. Il est idéal pour une offre touristique d'hébergement axée sur la Nature et la culture locale. Sa superficie est de 2 100 m2.