"Tahiti à Paris" : un marché polynésien en métropole

Le 23/05/2019 à 16:10

ÉVÉNEMENT - Ce mercredi 22 mai s’est ouvert à Paris la troisième édition du marché polynésien "Tahiti à Paris". Artisanat, culture et traditions sont mis en avant et les visiteurs sont totalement séduits.

Perles, monoï, pareu, fausses fleurs pour mettre dans les cheveux... les incontournables de la culture polynésienne sont actuellement à l’honneur au marché polynésien organisé à la capitale française par la Délégation de la Polynésie française . De quoi réchauffer le cœur des visiteurs, dont certains sont déjà venus au fenua et souhaitent ainsi se remémorer quelques souvenirs en achetant des produits qu'ils ne trouvent pas habituellement au métropole comme du pain coco ou certains jus de fruits.À l’étage du marché, place aux ateliers. Si certains en profitent pour se faire tatouer, les plus manuels découvrent l’art de raccommoder en confectionnant un tifaifai. "On en offre pour les mariages, les naissances, et même pendant la disparition de quelqu'un qui est très cher" explique Béatrice Legayic, présidente de l’association "Te api nui o te Tifaifai". Sashimi, poisson cru, pua taro , gâteau à la banane : les visiteurs les plus gourmets, eux, se régalent avec les petits plats concoctés par la cheffe cuisinière Teruru.