TNTV Reportages : Robinsons à Anaa

Le 02/01/2019 à 07:55

Samedi 5 et dimanche 6 janvier à 19h00, (re)découvrez un magazine de la rédaction, sur le voyage de 27 collégiens de Taaone à Anaa. En 2 parties.

Magazine de la Rédaction

Reportage : Mike Leyral



Ils sont 27 collégiens du Taaone, et certains n'ont jamais pris l’avion. Ils ont presque tous un compte facebook et un smartphone. Et ils vont être précipités dans un monde inconnu : un motu sans électricité, sur l'atoll d'Anaa. Pendant une semaine, ils vont en apprendre bien plus que sur les bancs de l'école : pêcher, tresser, ouvrir des noix de coco, vivre en groupe sans le confort de la ville... plus qu'un projet pédagogique, une expérience qui les marquera à jamais.