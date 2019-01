Sur la terre des dinosaures, votre soirée du mardi

Le 03/01/2019 à 13:01

Mardi 8 janvier à 19h25, nous suivrons les traces de Patchi le dinosaure à la recherche de sa famille

TNTV vous emmène 70 millions d’années plus tôt, au temps où les dinosaures régnaient en maitres sur terre. Nous suivrons les aventures de Patchi, le dernier né d’une famille de dinosaures. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs. Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et son amie Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la grande migration. Désormais à la recherche des siens, le trio va devoir surmonter de nombreux obstacles, et vivre une aventure palpitante au cours de laquelle Patchi va révéler son immense courage.