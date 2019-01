Suite à une faille de sécurité, Apple suspend une fonctionnalité de FaceTime

Le 29/01/2019 à 10:21

TECHNOLOGIES - Apple, qui cherche à se présenter comme le champion de la sécurité et de la vie privée, est pris à revers par la découverte d'une faille permettant d'espionner les utilisateurs de FaceTime, son application d'appels vidéo.

>> Mettre un couvercle sur son enceinte

"Le problème est celui des applications auxquelles on ajoute sans cesse des fonctionnalités de plus en plus complexes", explique Gerome Billois, spécialiste en cybersécurité du cabinet Wavestone. Plus le nombre de fonctionnalités augmente, "et plus il y a de chances que survienne un scénario étrange auquel personne n'avait pensé". Et il est extrêmement difficile de détecter ces failles, comme le démontrent tous les méthodes, parfois très alambiquées, trouvées par des internautes pour contourner le code d'accès des smartphones d'Apple en utilisant Siri, l'assistant vocal.

Il y a au moins un cas où ce sont apparemment des enfants qui ont trouvé la faille, en manipulant le smartphone d'une manière à laquelle aucun adulte raisonnable n'aurait jamais songé, relève Gerome Billois. Au moins, note-t-il, Apple a réagi très vite une fois que la faille a été démontrée et exposée sur des sites Internet.