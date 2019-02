Sortie du nouvel atlas des lignes maritimes de la Polynésie

Le 06/02/2019 à 14:28

MARITIME - La 6e édition de l'atlas des lignes maritimes de la Polynésie française est désormais disponible en consultation gratuite sur Internet.

Dans cet atlas, on retrouve les cartes des routes maritimes, les données économiques ainsi que les statistiques des marchandises, du fret et des passagers, concernant l’activité maritime en Polynésie française. Il inclut les données économiques des différentes lignes maritimes par archipels, les cartes des routes maritimes et les coordonnées des armateurs. Les cartes des lignes maritimes par zones et archipels y sont également disponibles.



Un tel recueil de données fait de cet atlas un outil précieux pour tous les professionnels du secteur maritime et au-delà pour toutes les personnes désireuses de mieux appréhender l’importance de la dimension maritime de la Polynésie française.