Simultanée géante d’échecs, samedi au quartier du Commerce

Le 08/02/2019 à 17:03

JEU – Le Papeete Olympique Echecs organise, samedi 9 février à partir de 13 heures au quartier du Commerce, une simultanée géante avec le grand maître international Fabien Libiszewski. Toute personne désirant se mesurer à lui sera la bienvenue.

Rédaction web avec Naea Bennett

Le Papeete Olympique Echecs a invité le grand maître international d’échecs Fabien Libiszewski. Ce professionnel âgé de 35 ans est tombé dans la discipline dès l’âge de 3 ans. Triple vice-champion de France de la discipline en 1993, 1994 et 2001, il a remporté plusieurs opens internationaux.Passé maître international en 2003, puis grand maître international en 2008, Fabien Libiszewski partagera sa passion pour les échecs durant plus de deux semaines avec les joueurs du fenua.Le premier rendez-vous pour le grand maître international et les personnes désirant le rencontrer ou encore faire une partie contre lui, est fixé à ce samedi 13 heures, au quartier du Commerce, pour une simultanée géante.