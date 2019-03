Signature d'une convention de coopération entre la Polynésie et Wallis-et-Futuna

Le 28/02/2019 à 16:47

PARTENARIAT - Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, le président de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, David Vergé, et le secrétaire général des îles Wallis-et-Futuna, Christophe Lotigié, ont signé, mercredi soir, à la présidence, une convention de coopération décentralisée en faveur du développement économique, social et culturel entre la Polynésie française et le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Cette convention cadre signée mercredi 27 février intervient après l’accord signé entre les trois assemblées parlementaires de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Elle vise à permettre aux deux territoires français du Pacifique de travailler main dans la main et à se développer conjointement dans six secteurs stratégiques : les ressources primaires, le tourisme, la culture, l’environnement, l’énergie et les transports maritimes et aériens.