Shell, impérial, grand vainqueur de la 12e édition de la Tahiti Nui Va'a

Le 01/06/2019 à 11:57

ÉVÉNEMENT - Shell a pris les devants de la 3e étape de la Tahiti Nui Va'a ce samedi. Sans jamais relâcher ses efforts, l'équipage a creuser l'écart avec les autres, franchissant la ligne d'arrivée pour une 3e victoire d'étape, s'imposant sur le haut du podium...

Troisième et dernière étape de la Tahiti Nui Va'a ce samedi entre Pirae et Mataiea. Dès les premières minutes, Shell a pris la tête, mettant la distance. Après deux victoires sur les précédentes étapes, l'équipage au coquillage avait bien l'intention de garder le haut du podium.



Derrière, EDT et Paddling ne lâchaient rien. Manihi Va'a et Air Tahiti n'étaient pas loin. Shell a tenu la cadence tout le long de la course, prenant à mi-parcours plus d' 1km d'avance sur ses concurrents...



Cette dernière étape, sur 54 km, s'est faite sans l'équipage de Te toa o Taiarapu, disqualifié. EDT a également écopé d'une pénalité de 5 minutes.



Au fil de la course, l'équipage au coquillage s'est révélé impossible à rattraper. Derrière en revanche, le combat a fait rage. Peu à peu, OPT a réussi a remonter à la 2e place, talonné par Air Tahiti et EDT... A un peu plus de 3 heures de course, alors qu'Air Tahiti tentait de ravir la 2e place, la team OPT a effectué un changement d'équipage.



Le combat entre Air Tahiti et OPT aura duré jusqu'à la fin. Les deux équipes ont effectué leur dernier changement en même temps. C'est finalement OPT qui conserve la 2e place de l'étape. Air Tahiti arrive 3e.



Du côté des femmes, c'est la team Teva qui a tenu la tête de la course, malgré un souci lors d'un changement d'équipage en début de parcours.



Chez les juniors, la team OPT s'impose sur cette 3e étape.



Sans surprise chez les hommes, Shell a passé tranquillement la ligne d'arrivée de la 3e étape après 3 h 55 mn, s'imposant une nouvelle fois. Ils ont été accueillis par un haka des rameurs du CPS challenge.

Le classement de l'étape

Le classement général provisoire

Le classement juniors / mixte / Femmes