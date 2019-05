Shell Va'a vainqueur de la première étape de la Tahiti Nui Va'a

Le 30/05/2019 à 12:08

VA'A - Shell va'a remporte la première étape du Tahiti Nui Va’a en un temps record de 3h41 mn. Shell n’a laissé aucune chance à ses adversaires en menant la course en tête tout au long du parcours de 58 km ralliant Mataiea à Tautira.

Rédaction web

A plus de 40 minutes du coup d’envoi, le ton était donné. Malgré un plan d'eau agité, les grosses écuries prenaient les devants, Shell va'a et Team OPT à l'avant garde des combats.L’équipe au coquillage creusait l’écart sur ses poursuivants. Règlement oblige, , à une heure de course les rameurs pouvaient effectuer les premiers changements, un exercice que les hommes d’Albert Moux réalisaient parfaitement.A 2h20 de course, dans la zone du « Pari », à la limite de Teahupoo et Tautira. Shell va’a conservait sa place de leader avec plus de 400 m d’avance sur les équipes d’Opt et EDT à la deuxième et troisième place.Shell Va’a impérial tout au long de la course, n’a pas été inquiété une seule fois. La team parcourant les 58 km en 3h41'48" a laissé à plus d’un 1km de distance ses poursuivants., en l'occurence Air Tahiti arrivé second avec 3h45'58", Team Opt troisième avec 3h46'27"et EDT quatrième avec 3h49'34".