Schéma d’aménagement : les projets aux îles du Vent

Le 26/03/2019 à 18:00

AMÉNAGEMENT – Le gouvernement a présenté ce mardi son projet d’aménagement et de développement durable pour les îles du Vent, archipel qui concentre le plus d’habitants en Polynésie française. Il est notamment question d’un parc naturel à la Presqu’île ou encore de la route du Sud qui reprend du service.





Une réflexion menée depuis deux ans déjà mais qui s’inscrit pour les 20 prochaines années. L’idée principale est de rééquilibrer le développement de Tahiti et Moorea qui concentrent 75% de la population.



"Ce qui est important au travers du Sage, c’est d’inverser le flux migratoire, explique Jean-Christophe Bouissou, ministre de l’Aménagement. C’est de faire en sorte que les Polynésiens qui vivent sur Tahiti aient envie de repartir dans les îles et d’y travailler, parce que nous avons sur place les équipements scolaires, les structures de santé, en plus du développement économique dans le tourisme, dans l’aquaculture, dans le patrimoine et la culture, etc., pour attirer finalement ces populations." Très peu d’élus étaient représentés, ce mardi à la présidence, pour parler de l’avenir des îles du Vent prévu par le Schéma d’aménagement général de la Polynésie française (Sage). Une réflexion menée depuis deux ans déjà mais qui s’inscrit pour les 20 prochaines années. L’idée principale est de rééquilibrer le développement de Tahiti et Moorea qui concentrent 75% de la population."Ce qui est important au travers du Sage, c’est d’inverser le flux migratoire, explique Jean-Christophe Bouissou, ministre de l’Aménagement. C’est de faire en sorte que les Polynésiens qui vivent sur Tahiti aient envie de repartir dans les îles et d’y travailler, parce que nous avons sur place les équipements scolaires, les structures de santé, en plus du développement économique dans le tourisme, dans l’aquaculture, dans le patrimoine et la culture, etc., pour attirer finalement ces populations."

> Vers la création d’un parc naturel à la Presqu’île

Ce rééquilibrage s’opérerait aussi sur l’île de Tahiti. La Presqu’île deviendrait un parc naturel régional pour favoriser l’écotourisme, préserver et valoriser économiquement son environnement rural remarquable. Il s’agit de l’expérimentation d’une forme de gestion territoriale durable ayant fait ses preuves dans les parcs naturels régionaux (PNR) métropolitains.



Ce classement spécifique devrait augmenter sa visibilité touristique et lui permettre de disposer sur place d’une petite équipe d’experts intervenant en conseil auprès des communes et des particuliers, installée dans une "maison du parc". Cet équipement, outre des bureaux, pourrait accueillir le syndicat d’initiative et un écomusée du Tahiti rural.

> La route du Sud pour désengorger la route de ceinture

Autre projet, cette fois-ci enclenché avec "une approche différente" : la création de la fameuse route du Sud qui relierait Papeete à Taravao en passant par l’intérieur des communes de la côte Ouest (Punaauia, Paea, Papara et Teva i Uta), afin de désengorger la route de ceinture.



"Dans les communes où nous avons déjà une maîtrise du foncier, nous allons lancer les travaux de réalisation de cette route du Sud, explique Jean-Christophe Bouissou, tout en continuant à discuter, notamment dans des communes où c’est un peu plus difficile comme Punaauia, avec les propriétaires fonciers, sur le tracé qui est retenu."



La route du Sud va aussi permettre de désenclaver des terres qui peuvent être réutilisées en termes d’urbanisation mais aussi de construction de logement.

> Tirer parti de la mer

Améliorer les liaisons maritimes est également prévu, notamment en augmentant l’amplitude horaire des services des navettes maritimes entre Tahiti et Moorea ; en créant un nouveau service entre la marina de Punaauia et la gare maritime de Vaiare avec la construction d’un terminal au Village tahitien ou directement à la marina de Punaauia.

Il est aussi question de la création à moyen terme d’une navette maritime entre Arue et Punaauia, puis à plus long terme entre Taravao et Punaauia.

> Protection de la faune et de la flore

Le domaine de Opunohu devrait faire l’objet de mesures de protection spécifiques, d’autant qu’un nombre conséquent d’espèces envahissantes classées comme "pestes" dans le Code de l’environnement ont déjà pu être identifiées et sont nuisibles à ces espèces endémiques.



Sous réserve de la mise à jour de l’inventaire de la direction de l’Environnement, les sites de conservation "prioritaire" et "haute" devront faire l’objet de mesures de protection appropriées à leur sensibilité, telles qu’une restriction totale d’accès ou des aménagements très légers, à préciser dans le règlement des plans généraux d’aménagement (PGA) : crêtes et vallons environnants les monts Tahiti, Orofero et Marau pour les premiers, monts Maharepa et Mouaputa à Moorea, Aorai, Fare Rau Ape, Fautaua, Fachoda et Atara à Tahiti pour les seconds.

> Logement et foncier

Il est prévu la réalisation de 620 logements par an en moyenne, la viabilisation de 540 hectares dans les îles du Vent d’ici à 2040 et l’intégration d’une offre de logements saisonniers pour les résidents temporaires, comme ceux provenant des îles.



La rénovation urbaine des quartiers très dégradés est également inscrite au schéma. Cela concerne notamment les quartiers prioritaires de Outumaoro à Punaauia, la vallée de Nahoata à Pirae, Hiti Mahana à Mahina et Hotuarea à Faa’a.



Il est aussi question de réaménager le site de l’ancien hôpital de Mamao et de requalifier le quartier insalubre situé à l’arrière.

> Favoriser une production agricole de qualité

Un paragraphe du projet d’aménagement et de développement durable est dédié à l’agriculture. Il préconise un renforcement durable des "circuits courts" d’approvisionnement et la reconversion progressive des exploitations pour obtenir des labels de qualité biologique.

> Culture et patrimoine