Scamp the Tramp élu "chien le plus laid du monde"

Le 30/06/2019 à 17:13

CONCOURS - C'est Scamp the Tramp qui a remporté la compétition annuelle du "chien le plus laid du monde". Depuis 2014, cet ancien chien errant fait le bonheur de sa maîtresse qui l'appelle "mon petit rasta".

Depuis 31 ans, des chiens viennent de tous les États-Unis pour participer au "World's Ugliest Dog Competition" à Petaluma en Californie. Ce concours qui consiste à désigner le chien le plus le laid du monde a pour vocation de sensibiliser sur les animaux abandonnés ou qui ont subi une forme de traumatisme. En effet, les organisateurs du concours veulent encourager les gens à donner une chance à tous ces toutous au physique ingrat : c'est une célébration "des imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques" expliquent-ils.

Rédaction web

Parmi plus d'une quinzaine de chiens en compétition, le trophée est donc revenu à Scamp the Tramp ("le coquin petit clochard" en français) que l'on pourrait désormais renommer Scamp the Champ. Sa maîtresse, Yvonne Morones, a empoché 158 000 Fcfp (1 500 dollars) -et la même somme à donner à un refuge-, ainsi qu'un voyage à New York avec son chien pour une émission télévisée.Scamp avait été secouru en 2014 via le site en ligne d'adoption Pet Finder . "Il est peut-être laid, mais il compense par sa personnalité (...) Il le mérite pour tout ce qu’il fait pour les autres" a déclaré sa maîtresse. Elle a avoué être tombée sous le charme de ses "dreadlocks qui poussent sur son corps (...) Elles sont complètement naturelles. Je l’appelle mon petit rasta".