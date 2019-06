Sauvetage à Mopelia : un papy et sa petite-fille veulent remercier les secours

Le 18/06/2019 à 18:20

MER - Le 5 juin dernier, en matinée, le JRCC a coordonné une opération de sauvetage au profit du voilier Ratafia qui s'est échoué sur le récif au nord de l'atoll de Mopelia.

La détresse a été relayée par un voilier aux alentours de l'atoll. Les communications étaient très difficiles avec le voilier, tout comme la perception du lieu exact de l'incident et de la nature du problème, explique le COMSUP dans un communiqué.Le JRCC a dérouté sur zone le Gardian des Forces armées en Polynésie française, alors en entrainement à proximité. Arrivé sur zone, le commandant de l'aéronef a tout de suite confirmé l'événement de mer et a pris contact avec le voilier Ratafia. A bord, deux personnes, le skipper Marc Lucas, 83 ans et sa petite-fille âgée de 28 ans.Grâce au Gardian, qui relayait les communications avec le voilier, une opération d'assistance a été mise en place et l'équipage a pu regagner sain et sauf la terre, puis être accueilli par des habitants de l'atoll.Le skipper et sa petite-fille rencontreront l'équipe du JRCC mercredi pour les remercier.