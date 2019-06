Sauvetage à Mopelia : "Marc Gyver" et sa petite-fille remercient les secours

Le 19/06/2019 à 16:49

SAUVETAGE - Après avoir échoué son voilier le 5 juin à Mopelia à bord du Ratafia, le marin Marc Lucas âgé de 83 ans, surnommé "Marc Gyver" en Polynésie, a tenu à remercier aujourd'hui les sauveteurs du JRCC (Joint Rescue Coordination Centre).

À 83 ans, Marc Lucas est un marin aguerri. Le 5 juin dernier, en compagnie de sa petite-fille Anaïs âgée de 26 ans venue de métropole, il a vécu une expérience du moins inoubliable. Suite à un manque d'attention, leur navire avait heurté le récif. C'est avec beaucoup d'émotions que Marc revient aujourd'hui sur cet incident :"Il m'est arrivé de m'échouer sur une rotation du vent, j'ai déséchoué le bateau tout seul. C'est le premier accident que j'ai eu. Je navigue depuis 1956, Ratafia navigue depuis 1981, et avec ce bateau, on a fait un peu plus de 150 000 miles, c'est-à-dire, l'équivalent de 4 tours du monde. C'est très dur".



Au centre opérationnel, il a pu avoir un compte rendu détaillé de l’opération de sauvetage. Son message de détresse avait été relayé par un voilier situé aux alentours de la zone, ce qui a permis de lancer les recherches avec le Gardian des forces armées. Grâce à une opération d’assistance, l'équipage a pu regagner sain et sauf la terre, puis être accueilli par des habitants de l'atoll.