Saint-Valentin : un cafard du nom de votre ex en repas pour des suricates

Le 14/02/2019 à 11:05

ETATS-UNIS - Oubliez les fleurs, le chocolat ou le dîner aux chandelles : un zoo du Texas a proposé aux célibataires de baptiser du nom d'un(e) ex des cafards. Ils ont ensuite servi à nourrir des suricates pour la Saint-Valentin.

Un(e) de vos ex vous donne le cafard ? Le zoo d'El Paso a la solution. L'établissement a invité les âmes esseulées --et rancunières-- à donner à un cafard le nom d'un(e) ancien(ne) petit(e) ami(e) dont elles n'ont pas gardé un souvenir impérissable.



L'établissement a reçu plus de 6000 noms des Etats-Unis, d'Australie, du Japon ou encore d'Afrique du Sud. Le zoo a publié la liste des noms sur sa page Facebook. Et ce jeudi, les insectes ont servi de repas à des suricates lors d'un festin croustillant de Saint-Valentin retransmis en direct...