Robert Wan nous livre sa "route de la perle"

Le 05/06/2019 à 11:38

LITTÉRATURE - "Robert Wan, la route de la perle" est le nouvel ouvrage consacré à celui que l’on surnomme l’empereur de la perle, un homme qui est parti de rien et qui a mené une vie de travailleur acharné. L’histoire a été écrite par Paule Laudon, auteure et amie de Robert Wan. Elle était notre invitée du journal.

Rédaction web avec Naea Bennett et Sophie Guébel

Disponible aux éditions "Au Vent des îles", "Robert Wan, la route de la perle" retrace l’histoire de cet homme d’affaires parti de rien et qui, aujourd’hui, a construit un empire autour de la perle noire de Tahiti. Cet ouvrage voulu par Robert Wan nous fait voyager à travers les atolls du fenua jusqu’en Chin, où tout a commencé.Avec ses parents qui ont migré à Tahiti en 1904 et sa naissance en 1934, ce livre nous raconte l’histoire de cet homme hors du commun qui s’est construit lui-même et à force de travail acharné. Pour parler de cette biographie, Paule Laudon, auteure du livre et amie de Robert Wan, était l'invitée du journal télévisé de TNTV.Paule Laudon et Robert Wan seront en séance de dédicaces ce samedi 8 juin à la librairie Archipels de 9 heures à 12 heures.