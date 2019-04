Rencontre avec les petites mains du Festival des îles

Le 08/04/2019 à 17:00

COULISSES - La 11e édition du Festival des îles a débuté ce lundi à Pirae, avec un millier d’athlètes issus des cinq archipels qui s’affronteront au football, au futsal et au beach soccer. Et si cette grande fête du ballon rond est bien huilée, c’est en partie grâce aux 300 bénévoles qui travaillent parfois jusque tard dans la nuit.

Une centaine de bénévoles sur les 300 que compte le Festival des îles travaillent chaque jour sur le site du village de Taaone, où sont hébergés les athlètes. À la buvette, à la restauration, aux transports ou encore à la buanderie, tous sont unis par la passion du sport.



"On commence nos journées à 5 heures, 5h30, pour finir des fois aux alentours d’une heure du matin, souffle Maiana, l'une des bénévoles, avant de hausser les épaules. C’est la vie quand on aime le football, quand on aime le sport", poursuit-elle dans un sourire.



De l'autre côté, on retrouve Tea, qui charge de packs d'eau dans une voiture. Une marchandise qui sera livrée "dans chaque tournoi qui se passe au stade de Fautaua et de JT", avant qu'elle ne reprenne son poste au village de Taaone "pour réceptionner les joueurs et les accompagner dans leur logement. Ça me passionne, dit-elle, ça permet de découvrir plusieurs personnes, nos cousins des cinq archipels."