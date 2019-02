Rédacteur en chef (H/F)

Le 13/02/2019 à 16:11

CDI (temps plein)

Poste à pourvoir en avril 2019

Société : TNTV

Lieu : Papeete



Description du poste :



Sous la responsabilité de la Direction générale, le rédacteur en chef (H/F) conçoit les journaux télévisés d’information (français/tahitien) et coordonne leur diffusion. Il/elle assure également la supervision de la fabrication des contenus diffusés sur les autres supports (web et réseaux sociaux) et s’assure du bon fonctionnement de la rédaction.



Missions :



Le rédacteur en chef (H/F) :



• Anticipe la couverture éditoriale de l’actualité et assure la prévision et le calage des sujets

• Anime et dirige les conférences de rédaction

• Pilote les rédacteurs en chef adjoints, les chefs d’édition et les équipes de la rédaction

• Choisit et décide de la hiérarchie des titres et des sujets à traiter après en avoir discuté avec son équipe

de journalistes, ainsi que le canal de diffusion le plus adapté

• Valide l’exactitude et la véracité des contenus diffusés

• Veille à assurer une synergie entre les équipes TV et web



Garant de la ligne éditoriale de TNTV, il veille au ton et insuffle une orientation à ses éditions d’information et cherche à développer sa notoriété auprès du public et de ses partenaires (économiques, publicitaires…).



Profil :



De formation Bac + 5 (école de journalisme de préférence)

Une expérience professionnelle réussie d’au moins 5 ans à un poste similaire dans un média en Polynésie française serait appréciée.



Les compétences attendues sont :



• Une parfaite maîtrise du français et si possible, du tahitien

• La capacité de communiquer efficacement sur tous les supports

• Une expression claire et synthétique

• Une connaissance approfondie de l’actualité locale et régionale

• Une bonne culture générale

• Être dynamique, rigoureux, exigeant

• Un esprit curieux et créatif

• Être force de proposition

• Un esprit de synthèse et d’analyse

• De la réactivité à l’information et des capacités d’anticipation

• Savoir animer et accompagner une équipe

• La prise de décision et la capacité à trancher

• Avoir un bon relationnel et une bonne capacité à travailler en équipe

• Savoir porter un projet et s’investir dans son développement

• De bonnes compétences techniques (tournage, montage) seraient un plus



Pour postuler, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 25 février 2019 à : recrutement@tntv.pf









Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s, dont le CV correspond aux critères recherchés, seront

contacté(e)s.