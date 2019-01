Record d'affluence au Tere Fa'ati 2019

Le 26/01/2019 à 17:10

TOURISME - La 13ème édition du Tere Fa’ati a battu cette année un record de participation : près de 250 personnes réparties dans sept trucks ont fait le tour de l’île ce samedi. Un chiffre qui s’explique par le succès de cette formule auprès des locaux, qui représentent la moitié des passagers. Ils recherchent pour la plupart une expérience qui leur rappelle leur enfance.

Rédaction web avec Matahi Tutavae, Brandy Tevero

Mama Pamela, comme tout le monde l’appelle, est une habituée des animations touristiques. Cela fait douze ans qu’elle joue pour le Tere Fa'ati. "On chante les classiques en langue tahitienne surtout c’est ce que les gens aiment !'Dans sa jeunesse, elle faisait déjà le tour de l’île, après le jour de l’an. Une tradition qui s’est perdue peu à peu regrette-elle. "On allait à Tautira, on y faisait à manger pendant que les enfants se baignaient, chacun arrivait avec sa voiture, parfois on faisait du ‘uru sur le feu et bien sûr on faisait la bringue et on mangeait".En plus de la musique, manger fait partie de la tradition du tour de l’île et les participants ont eu droit à un petit déjeuner concocté par la fédération des artisans de Mahina. Cette première escale se termine par la visite du nouveau centre artisanal ouvert il y a 1 an. Une véritable réussite selon la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. "Depuis la réalisation des nouveaux aménagements, c'est une première, le site est magnifique et les visiteurs ont passé un bon moment. D'ailleurs on note un record de participation avec cette année plus de 200 inscriptions".Premier évènement de l’année de Tahiti Tourisme, le Tere Faati a aussi pour vocation la mise en valeur des acteurs du tourisme local, l’histoire des districts et leurs sites remarquables, qui sont parfois peu connus des touristes comme des locaux.