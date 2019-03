Raiatea met le paquet pour accueillir ses croisiéristes

Le 03/03/2019 à 15:51

TOURISME - L’année 2019 démarre sur des chapeaux de roues pour le tourisme de croisière à Raiatea. Depuis le mois de janvier, les paquebots se succèdent sur le quai de Uturoa. Une manne non négligeable pour les prestataires et les habitants qui mettent le paquet pour accueillir ces visiteurs.

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu



Depuis le mois de janvier, le paquebot Marina multiplie ses rotations sur Raiatea. C’est à chaque fois 1 200 croisiéristes qui débarquent sur le quai de Uturoa. De quoi donner le sourire aux prestataires du secteur. Si certains ont investi dans des travaux de rénovation de leurs équipements, d’autres n’ont pas hésité à se lancer dans le métier d’excursionniste.Comme Heimana Wong, qui propose des tours en pirogue. "J’ai repris la société de ma maman, raconte-t-il. Elle était déjà mise en place et la demande était déjà assez forte à l’époque. J’ai deux pirogues de 30 personnes et ma maman en a une de 12 personnes. Je viens d’en rénover une et il y en a deux autres qui devront être fait d’ici là."Clémence Besse, elle, a ouvert son activité de tours en 4x4 en juillet suite à un constat : "On a de plus en plus de paquebots qui viennent à Uturoa, donc on sent que l’activité tourisme se développe de plus en plus en Polynésie".Cinquante-deux touchés de bateaux de croisières sont au programme cette année. L'association Uturoa Centre-ville, qui se mobilise pour assurer l’accueil à quai des touristes, a réservé un budget de 3 millions de francs à cet effet."Pour 2019, nous prévoyons un accueil traditionnel, c’est-à-dire avec orchestre musical et distribution de fleurs, détaille Avearii Paoaafaite, membre de cette association. En fonction de la capacité du paquebot, lorsque c’est un paquebot de plus de 500 passagers voire 2 000 passagers, il faut mobiliser beaucoup plus d’associations, de groupes et de personnes bénévoles."Près de 22 000 croisiéristes sont attendus en 2019 à Raiatea.