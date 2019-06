Raiatea : les enfants aussi en compétition au Heiva

Le 27/06/2019 à 17:33

DANSE - Le Heiva bat son plein dans les îles. À Raiatea, les soirées de concours de chants et danses ont démarré le week-end dernier. Une particularité sur l’île sacrée : les enfants participent également aux festivités. Préparatifs, encadrement et gestion du groupe, il faut beaucoup de patience pour gérer des enfants…

"Ils apprennent très vite, ils retiennent très bien les gestes. Et même si une semaine avant d'aller sur scène tu changes un petit truc, c'est parfait, ils retiennent dès le lendemain. Les enfants sont adorables" nous dit Roïna Smith, chorégraphe de la troupe Tamarii Iriru.



Cette année, un peu plus de 60 enfants âgés de 4 à 11 ans ont répété des semaines entières pour le Heiva i Uturoa et aussi étonnant que cela puisse paraître, les répétitions se sont déroulées dans le calme.