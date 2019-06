Radio Tefana : pas d'inéligibilité, le procureur requiert 5 millions de Fcfp d'amende contre Temaru

Le 21/06/2019 à 10:38

JUSTICE - Le procureur a présenté ce vendredi ses réquisitions dans l'affaire Radio Tefana.



Rédaction web

Pas d'inéligibilité pour Oscar Temaru. Le procureur a requis 5 millions de Fcfp d'amende contre le maire de Faa'a et président du Tavini ce vendredi dans l'affaire Radio Tefana.Contre Vito Maamaatuaiahutapu, ancien président du conseil d'administration de la radio, le procureur a requis 1 million de Fcfp d'amende pour recel de prise illégal d'intérêt.Enfin, le procureur a requis 400 000 Fcfp dont 200 000 Fcfp d'amende assortis d'un sursis contre Heinui Le Caill, actuel PCA de Radio Tefana.Contre Radio Tefana, le procureur requiert 20 millions dont 10 millons de Fcfp avec sursis.La radio communale qui œuvre, entre autres, pour la promotion de la lutte antinucléaire et l’accession à la souveraineté est-elle l’organe du Tavini Huira’atira ? C'est la question au coeur de ce procès qui a débuté lundi au palais de justice de Papeete. Après Oscar Temaru, c'est Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill qui avaient été entendus jeudi. Ainsi que 13 témoins cités.