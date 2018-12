Radio Tefana : Oscar Temaru appelé le 18 juin devant le tribunal correctionnel

Le 19/12/2018 à 10:37

JUSTICE – Le maire de Faa’a et leader du Tavini Huiraatira, Oscar Temaru, est convoqué le 18 juin devant le tribunal correctionnel de Papeete, selon une information de nos confrères de Radio 1. Il sera jugé, comme Heinui Le Caill et Vito Maamaatuaiahutapu, pour "détournement de fonds publics" et "prise illégale d’intérêts" dans l’affaire Radio Tefana.