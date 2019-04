Quiksilver Pro Gold Coast : le Spartan brille d’entrée

Le 03/04/2019 à 10:29

SURF - Michel Bourez s’est qualifié mardi pour le 3e tour de la Quiksilver Pro Gold Coast en Australie, la première compétition du championship tour.

Rédaction web

Lors de la première manche de la saison, sur un plan d’eau mouvementé, notamment en raison du vent, Michel Bourez a montré qu’il était en forme sur ces vagues de Duranbah Beach sur la Gold Coast australienne.Aligné dans sa série face au Français Jérémy Flores et à l’Italien Leo Fioravanti, le Spartan a réussi le quatrième meilleur score du round 1 (13,27) et s’est imposé facilement devant Flores (8,90) et Fioravanti (7,57).Si les cadors Medina et Florence se sont également qualifiés sans soucis, en revanche Kelly Slater a été dominé par les deux Brésiliens Dora et Ferreira. L’Américain devra passer par le round 2 s’il veut poursuivre sa route dans cette compétition.