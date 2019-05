Que reste-t-il du Taui 15 ans après ?

Le 23/05/2019 à 10:18

DOSSIER DE LA RÉDACTION - C’était il y a tout juste 15 ans ! Le 23 mai 2004, un vent de « taui » soufflait sur la Polynésie. À la surprise générale, Oscar Temaru ravissait la présidence de la Polynésie à Gaston Flosse. 15 ans après, que reste-t-il du Taui ?

Le 23 mai 2004 : une date incontournable dans l’histoire contemporaine du Pays. Au soir des élections territoriales, l’UPLD d’Oscar Temaru prend tout le monde de court. La coalition menée par l’indépendantiste l’emporte d’une courte tête grâce à la prime majoritaire voulue par Gaston Flosse... Le mois suivant, avec le soutien des deux autonomistes du Fetia Api et de No Oe e te nunaa, il est élu président du Pays par 29 voix contre 28 pour Gaston Flosse.



> Séisme politique



Un séisme politique auquel personne ne s’attendait. Anthony Geros, pilier du parti indépendantiste était aux premières loges :

"Nous nous sommes toujours préparés, à chaque élection, à nous retrouver en deuxième position. Ça a été un événement sociétalement, puisque pour la première fois depuis de très très longues décennies, on a pu enfin voir le paysage politique à l'assemblée de la Polynésie changer du simple au double", se souvient le président de l'assemblée de l'époque.



Edouard Fritch, lui, était à l’époque le dauphin de Gaston Flosse. Il se rappelle d’une soirée difficile pour le camp orange : "un triste souvenir. Bien sûr que perdre une élection ce n'est jamais facile pour ceux qui l'ont préparée, ceux qui ont fait campagne. Mais effectivement, il fallait se mettre cela en tête : c'était le début d'une nouvelle ère."



> La prime majoritaire à l'origine de l'élection d'Oscar Temaru



Pour le politologue Sémir Al Wardi, l’élection d’Oscar Temaru n’aurait pourtant pas dû se produire ! C’est l’instauration d’une prime majoritaire, réclamée par Gaston Flosse, qui précipite paradoxalement sa chute : "le système était verrouillé. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de rupture. Il y a eu rupture parce que le mode de scrutin n'a pas fonctionné. Si on avait gagné l'ancien mode de scrutin, eh bien Flosse gagnait et gagnait haut la main. C'est véritablement ce désir d'obtenir plus de pouvoir et plus de représentants à l'assemblée qui a entraîné sa perte. Je répète ce que j'ai dit : Gaston Flosse s'est suicidé politiquement à ce moment-là."