Quand papa se prend pour la Reine des Neiges

Le 26/01/2019 à 10:01

COSPLAY - C'est un papa comme beaucoup d'enfants aimeraient en avoir et qui fait le buzz sur la toile avec plus de 7 millions de vue sur Facebook. Orjan Buroe et son fils s’en sont donné à cœur joie en esquissant des pas de danse sur "Libéré, délivré". Cerise sur le gâteau, le père et le fils sont tous deux revêtus de la robe d'Elsa.

Une vidéo attendrissante et à mourir de rire. Voir ce colosse barbu au look hipster revêtu de la robe de la Reine des neiges et qui danse avec son fils vous met de bonne humeur pour toute la journée. Très applaudie sur la toile, cette vidéo a recu des commentaires tous plus élogieux les uns que les autres. On y lit par exemple : « ça c’est un père qui aime son enfant. Il fait tout ce qu’il faut pour le faire sourire et lui faire passer une bonne journée ». Un exemple à suivre pour tous les papas du monde.