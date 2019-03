Quand les élèves de l'école Kamehameha dansent Fakateretere pour ceux du Conservatoire

Le 21/03/2019 à 11:00

RENCONTRE - À Tahiti dans le cadre d'un échange culturel, 48 élèves de l'école hawaiienne Kamehameha et leurs professeurs étaient en visite mercredi au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Au terme de cette rencontre, ils ont offert aux 300 élèves de l'établissement local une prestation de danse et de chant sur Fakateretere de Gabilou.

Les élèves de la section traditionnelle du Conservatoire artistique de la Polynésie française ont reçu une belle visite, mercredi après-midi. Celle d'une cinquantaine d'élèves de la prestigieuse école Kamehameha de Hawaii, accompagnés de leurs professeurs.



Après avoir entendu les chanteurs de himene, élèves de Mama Iopa et Mike Tessier, puis pris un cours complet de percussions avec Moana Urima, découvert le théâtre avec Christine Bennett et la guitare traditionnelle avec Tetia Fiedler Valenta, les élèves ont assisté à une répétition du département de danse traditionnelle en présence des professeurs Vanina Ehu, Vaehakaiki Urima, Orlane Lehmann et Toanui Mahinui, qui ont présenté un tableau du futur spectacle Tu Makinokino (le premier de la dynastie des Pomare), écrit par John Mairai, qui sera joué en juin prochain à To'ata lors de la grande nuit de Gala du CAPF.









En retour, les jeunes collégiens hawaiiens, qui ont pris beaucoup de plaisir durant cet après-midi d'immersion, ont offert sur le pa'epa'e Maco Tevane, devant plus de 300 élèves du CAPF, une danse chantée, Fakateretere.

> Un voyage dédié à la culture maohi





Mené par la directrice de l’école Jay Kaawa et par Kalei Aarona-Lorenzo, le groupe "Hawaiian Ensemble – Hawaiian Song Dance and Chant" est à Tahiti dans le cadre d’un voyage entièrement dédié à la culture ma'ohi. Dans le cadre d’un programme d’échanges culturels existant depuis plus d’une dizaine d’années, et en partenariat avec l’association Haururu et les étudiants du lycée Samuel Raapoto, une délégation de 48 élèves et de 8 professeurs de l’école Kamehameha de l’île de Maui (Hawaii) est en déplacement à Tahiti du 16 au 23 mars.Mené par la directrice de l’école Jay Kaawa et par Kalei Aarona-Lorenzo, le groupe "Hawaiian Ensemble – Hawaiian Song Dance and Chant" est à Tahiti dans le cadre d’un voyage entièrement dédié à la culture ma'ohi.

> Après le Conservatoire, la présidence





Pour rappeler les racines communes entre la Polynésie française et Hawaii, la directrice de l'école a souhaité présenter des salutations fraternelles, ainsi que des danses et des chants au président et à son gouvernement.

Le soir, c'est à la présidence de la Polynésie française que cette délégation a été reçue.Pour rappeler les racines communes entre la Polynésie française et Hawaii, la directrice de l'école a souhaité présenter des salutations fraternelles, ainsi que des danses et des chants au président et à son gouvernement.