Quand les élections européennes tombent la veille de la fête des mères

Le 25/05/2019 à 16:19

POLITIQUE - Tandis que certains recherchaient aujourd'hui en priorité le cadeau idéal à offrir pour leur maman, d'autres remplissaient le bulletin de vote pour les élections européennes de 2019...

Ce samedi matin, les consommateurs en ont profité pour dénicher le cadeau idéal à offrir pour leur maman. Quant aux élections européennes, à chacun sa priorité. "Les élections sont importantes, mais pour moi, la fête des mères est bien plus importante car c'est grâce à nos mères nous sommes là" nous dit Maurice, venu trouver un cadeau à Papeete, où la rue Jeanne d’Arc était fermée à la circulation pour laisser place aux stands. "Je pense que les élections sont plus importantes, mais la fête des mères, c'est un peu le cœur de la famille qui est touché donc on y attache aussi de l'importance... Les élections ont une portée un peu plus grande" nous dit quant à lui Eric, un autre consommateur.



Dans une rue piétonne du centre-ville, Heimiri est au travail, elle maquille les enfants aujourd'hui. Elle a un avis partagé sur la question : "Voter c'est important, mais les enfants aussi, c'est la génération montante".