Pupu Tuha’a Pae contera la chute de Tapuata

Le 02/07/2019 à 15:29

HEIVA I TAHITI - Pupu Tuha’a Pae, représentant de l’archipel des Australes, tentera ravir quelques prix au Heiva i Tahiti avec son spectacle sur la chute de Tapuata, un héros de l’île de Tubuai.

Si le Heiva se déroule à Tahiti, il est l’occasion de mettre en valeur la richesse de chaque archipel. Le groupe Pupu Tuha’a Pae montera sur la scène de To’ata afin de conter l’histoire d’un des ‘aito de l’île de Tubuai, Tapuata, qui part à Rurutu afin de venger la mort de son père Tematauira, vaincu par le guerrier Ututoa.





Rédaction web avec Hitiura Mervin

Le spectacle se fera en trois parties. "Dans la première partie, on parle de sa vengeance, explique Vetea Toatiti, le chorégraphe. Dans la deuxième partie, on parle de son voyage, c’est-à-dire quand il a quitté Tubuai pour rejoindre Rurutu. Et dans ce même passage, il y aura aussi le combat entre lui et le guerrier de Rurutu. C’est un thème qui a été donné par les sages de l’île de Rurutu."La plupart des danseurs sont nés à Tahiti. Certains n’ont d'ailleurs jamais mis le pied aux Australes. Mais ils n’oublient pas d’où ils viennent. Pour eux, participer au Heiva avec Pupu Tuhaa Pae est l'occasion de se réapproprier leur culture.La troupe vous donne rendez-vous le vendredi 12 juillet à 20 h 40 à To’ata.