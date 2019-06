Punaauia se dote de plusieurs parcs pour favoriser l'accès à son littoral et aux loisirs

Le 05/06/2019 à 16:40

PUNAAUIA - La première pierre du parc Taapuna, qui prendra forme sur le site de Orohiti, à Punaauia, a été posée, ce matin, par le maire et son équipe municipale. Plusieurs aménagements tournés vers le sport seront réalisés. Une opération qui entre dans le cadre du programme d'accès au littoral prévu par la commune. En revanche la construction du fare Va'a est reportée...

Redonner aux habitants de Punaauia l'accès aux plages et à la mer : c'est l'une des ambitions, de la 2ème commune de Polynésie. L'équipe municipale s'est d'ailleurs fixé un programme d'actions qui court sur toute sa mandature. Après le parc Vairai - qui appartient à TNAD - à l'entrée Nord de la ville, deux autres aménagements sont en cours : le parc Vaipoopoo, face à la mairie, qui sera inauguré d'ici deux semaines; et la réhabilitation du site de Orohiti, appelé aussi "les 3 pontons". Ce site, déjà très fréquenté, va prendre la forme d'un parc multiactivités à vocation sportive. Démarrés le mois dernier, les travaux du parc Taapuna devraient s'étendre sur 9 mois. Coût estimé : 120 millions de Fcfp. La première pierre a été posée ce matin par le maire et une partie de son conseil. "Le site est déjà bien utilisé par la population de Punaauia", indique le maire, Simplicio Lissant. "L'idée c'est de le qualifier vraiment et de proposer des structures nouvelles, pour venir compléter l'offre d'activité à destination de la population : c'est pour cela qu'on a parlé de base nautique, qui viendra proposer des activités nouvelles comme le paddle, la location de paddle, de kayaks, de la plongée, et aussi de visites du plan d'eau; mais aussi permettre à la population, et en tous cas aux scolaires, de pratiquer ces activités dans le cadre de leurs enseignements". Une première au fenua.

Le point fort du parc de Taapuna : sa base nautique. Une nouveauté



Les roulottes déjà présentes sur le site, trouveront aussi leur place. "On leur aménage un emplacement de qualité, tourné vers la mer", explique le tavana. "On est un peu justes au niveau du parking, mais on voudrait proposer un parking supplémentaire de l'autre côté de la route. On a demandé au Pays l'affectation du terrain qui existe en face pour pouvoir augmenter l'offre en parking.

Pour les jeunes : deux aires de beach volley et de beach soccer. Il y aura également un street workout".

Des aires pour les familles sont aussi prévues.

La radio communale, Hiti FM, installée à Orohiti, poursuivra son activité durant les travaux.