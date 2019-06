Punaauia : le site de Vaipoopoo ouvre avec de nouveaux aménagements

Le 20/06/2019 à 09:51

PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT - Les aménagements du nouveau site de Vaipoopoo à Punaauia ont été inaugurés mercredi.

Rédaction web

Le projet d'aménagement de développement durable de la commune de Punaauia qui accompagne le PGA (Plan général d’aménagement), a conduit celle-ci a décidé les travaux d'aménagement du site de Vaipoopoo avec un double objectif. Le premier : créer un espace fonctionnel adapté aux besoins des familles et par conséquent, améliorer la qualité des services publics afférents. Le second objectif consiste à offrir à la population et aux touristes un lieu de convivialité, doté d'un fort caractère polynésien.Le chantier, qui comprend deux phases de travaux d’un coût total de 215 millions Fcfp, a débuté en avril 2018. Considérant les bénéfices pour la population de Punaauia, ainsi que pour celles des communes limitrophes, c’est tout naturellement que le Pays a apporté son soutien financier à ce projet, via la délégation pour le développement des communes (DDC). La municipalité de Punaauia bénéficie ainsi d'une subvention à hauteur de 30 % du montant des travaux, soit une participation d'environ 66 millions Fcfp.Ce nouvel aménagement, qui s’étend sur une superficie d'environ 8530 m2, permettra aux familles de pouvoir profiter d’un site qui leur est dédié. Les aménagements comprennent aussi des équipements sportifs.