Punaauia aussi a son marché de Noël

Le 23/12/2018 à 12:04

CONSOMMATION – Le premier marché de Noël de Punaauia est ouvert depuis le 12 décembre sur le site de Outumaoro. Une soixante d’exposants participent à l’événement qui prendra fin le 24 décembre.

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Punaauia accueille depuis le 12 décembre son tout premier marché de Noël, sur le site de Outumaoro. Artisans et exposants en tout genre sont ici les bienvenus, mais ce sont surtout les habitants de la côte Ouest qui sont enchantés de cette initiative. Bijoux, textile, jouets… il y en a pour tous les âges et tous les goûts. KarineBenoit, artisane bijoutière, habite Paea et doit souvent faire de longues distances pour exposer ses créations. "Donc là, c’est une bonne opportunité, c’est un bon rond-point pour nous, confie-t-elle. L'organisateur a vraiment fait un effort au niveau des tarifs, donc c’est sûr que pour nous, les petits, c’est un peu plus abordable que d’aller dans les grosses manifestations de Papeete qui drainent beaucoup de gens. C’est un choix difficile pour les artisans, mais au moins on peut tous exposer à prix raisonnable."Le public a jusqu’au 24 décembre pour en profiter et faire de bonnes affaires.