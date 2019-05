Près de 15 000 personnes pour les 175 ans en Polynésie de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours

Le 25/05/2019 à 11:27

CÉLÉBRATIONS - Plusieurs milliers de fidèles se sont rendus vendredi soir au stade Pater à Pirae, pour célébrer le 175ème anniversaire de l’arrivée de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en Polynésie.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Russell Nelson, qui effectue une visite en Polynésie , et de plusieurs milliers de fidèles. Le Vice-Président, Teva Rohfritsch, plusieurs ministres, la première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Sylvana Puhetini, ainsi que la députée Nicole Sanquer, étaient également présents.La première partie de la soirée était consacrée à une célébration culturelle, tandis que la seconde partie de l’événement était davantage spirituelle. La célébration a été l’occasion de commémorer l’arrivée de trois missionnaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en 1844, à Tubuai, dans l’archipel des Australes.Le Président Edouard Fritch a tenu à saluer l’œuvre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui est tournée vers les préoccupations sociales des familles polynésiennes. "Je remercie les églises, et en particulier l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours de Polynésie française et son président, Elder Sinjoux, d’avoir toujours été ouverts aux appels du Pays lorsqu’il s’agit d’œuvrer, ensemble, pour la population", a déclaré le Président."À titre d’illustration, vous avez notamment accepté de partager votre fichier généalogique avec les autorités polynésiennes et sa population, ficher important pour résoudre les difficultés auxquelles nos familles ont à faire face sur le sujet épineux de l’indivision foncière", a ainsi souligné Edouard Fritch.