Préparation du 2e festival des Gambier

Le 04/02/2019 à 17:22

GAMBIER - Du 10 au 13 avril, se tiendra la 2e édition du festival des Gambier à Rikitea : le Te Matapukurega. Plus de 1 500 personnes issues des cinq archipels de la Polynésie française sont attendues.

Te Tutakiraga est le thème retenu pour ce grand rendez vous de la culture aux Gambier qui aura lieu du mercredi 10 au samedi 13 avril 2010. Grande nouveauté cette année : la gratuité des repas pendants les trois jours de fête. Et en ce moment, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement du festival avec la construction des différentes structures.

Rédaction web avec Aivanaa Ruamotu

"Avec monsieur le Maire, on a décidé de faire de gros travaux au niveau de la cuisine et des toilettes, ainsi que pour le logement des délégations, puisque nous avons des délégations qui arrivent de Hao, des Marquises ou encore des Australes. Et les travaux doivent être terminés avant leur arrivée, le 6 avril. Pour l'instant, on a mis à disposition des agents, on a créé des postes, et on recherche des CAE pour renforcer les travaux de la commune. On a encore du pain sur la planche !" explique Pierre Paeamara, agent de la commune des Gambier.