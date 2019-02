Pré-alerte cyclonique en Nouvelle-Calédonie

Le 15/02/2019 à 09:22

PACIFIQUE - La Nouvelle-Calédonie a été placée en "pré-alerte" cyclonique vendredi à 18 heures (8 heures à Paris), en raison de la menace de la dépression tropicla forte, Oma, a annoncé la direction de la sécurité civile.

Vendredi en milieu d'après-midi, le phénomène se trouvait à environ 500 kilomètres au nord nord-est de l'archipel des Belep, à l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie.

Selon le site Météo.nc , la dépression tropicale forte était "quasi-stationnaire" à l'ouest de l'île de Santo, au Vanuatu, pays voisin. Oma engendre des vents de l'ordre de 100 km/h avec des rafales à 140 km/h.

"À ce jour et ce sous toutes réserves, Oma ne devrait concerner que l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie en début de matinée lundi", a indiqué la sécurité civile dans un communiqué, appelant la population à la prudence.



AFP AFP

La pointe nord et l'extrême nord-est de l'archipel sont concernés par une "vigilance jaune vent fort" tandis que la côte est et les îles Loyauté par une "vigilance fortes pluies et orages".