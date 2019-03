Pour une meilleure surveillance des mangroves en Polynésie

Le 29/03/2019 à 10:59

ENVIRONNEMENT - Dans le cadre de son projet "Surveillons les mangroves de Polynésie française ensemble !", la Fédération des associations de protection de l’environnement de Polynésie française (FAPE) effectuera en avril une cartographie des mangroves sur les îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Bora Bora, Raiatea et Tahaa, afin de déterminer si l’on assiste ou non à un remplacement de la végétation littorale indigène.

Bien que présente naturellement dans les îles du Pacifique sud-ouest (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa, Tonga, Wallis et Futuna), la mangrove n’existait pas en Polynésie française jusqu’à l’introduction du palétuvier Rhizophora stylosa sur l’île de Moorea dans la première moitié du XXème siècle. Les mangroves sont des formations arbustives et arborées trouvées dans la zone intertidale des littoraux tropicaux, notamment aux estuaires de fleuves et embouchures des rivières.



La mangrove est donc un espace de transition entre des écosystèmes terrestres et des écosystèmes marins. Elle se compose principalement de palétuviers, adaptés aux conditions de vie très particulières du milieu (eaux boueuses peu profondes et saumâtres).





La première étape du projet "Surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble", porté par Te Ora Naho, la Fédération des associations de protection de l’environnement de Polynésie française (FAPE), débutera le samedi 6 avril avec la venue de Florent Taureau, expert géographe, pour une mission de trois semaines dans l’archipel de la Société. Le scientifique effectuera la cartographie des mangroves sur les îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Bora Bora, Raiatea et Tahaa.



Au cours de cette mission, plusieurs réunions d'information publiques suivies de sorties terrain sont programmées afin de recruter et de former des bénévoles qui surveilleront activement la mangrove de leur île par la suite (identification des espèces, relevés de terrain, etc.). Toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la biodiversité du littoral pourront assister gratuitement à des conférences organisées le 24 avril à Tahiti et le 25 avril à Moorea. Cette espèce s'est depuis largement propagée non seulement à Moorea mais aussi sur 5 autres îles de l'archipel : Tahiti, Huahine, Bora Bora, Raiatea et Tahaa. Afin de déterminer si l'on assiste ou non à un remplacement de la végétation littorale indigène, il est donc aujourd'hui indispensable de recenser la surface de mangroves sur les îles où le palétuvier Rhyzophora stylosa est présent.

Le programme des conférences :