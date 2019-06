Pour Moruroa e tatou, la loi Morin "devrait être supprimée"

Le 21/06/2019 à 15:20

NUCLÉAIRE - L'association Moruroa e tatou se prépare pour la commémoration du premier essai nucléaire atmosphérique tiré en Polynésie, le 2 juillet 1966. Elle invite la population à rejoindre les membres des arrondissements de l'Eglise protestante ma'ohi dans les jardins de Paofai, le 2 juillet prochain.

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Dans une conférence de presse organisée ce vendredi, l'association qui œuvre pour l’indemnisation des anciens travailleurs des sites a déclaré souhaiter élargir son champ d’action et interpeller l’Etat sur les risques intergénérationnels au sein des familles de victimes des essais. Au sujet des dossiers d’indemnisation, Moruroa e tatou dénonce la loi Morin devenue, selon elle, un nouveau frein."À sa création, Moruroa e tatou c'était pour les anciens travailleurs de Moruroa et leur famille. Après, il y a eu une confirmation des études des scientifiques qui nous confirment que toute Ma'ohi Nui a été contaminée par la radiation nucléaire. C'est au niveau des ayants-droits qu'il faut aussi travailler, les veuves et les enfants des victimes du nucléaire. C'est une loi qui ne devrait pas exister parce qu'il y a trop d'embûches. Cette loi n'indemnise pas les victimes donc elle devrait être supprimée. Il faudrait essayer de trouver autre chose de meilleur que cette loi" a expliqué Mitema Tapati, vice-président de l’association.Toujours sans président, l'association étudiera la semaine prochaine en commission des candidatures.