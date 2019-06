Pose de la 1ère pierre de la nouvelle École primaire de Patio à Tahaa

Le 20/06/2019 à 09:17

EDUCATION - La reconstruction de l'école primaire de Patio, sur un terrain de 8 350 m², situé dans le nouveau site de Taunoa a débuté. Elle vise à remplacer l’école datant des années 1980, devenue au fil du temps vétuste et potentiellement dangereuse.

Pour cette nouvelle construction, les nouvelles règles applicables en matière de prévention des risques ont été prises en compte. La salle de restauration sera désormais intégrée au futur établissement. Cette configuration mettra fin aux risques que représente la traversée quotidienne de la route par les enfants pour rejoindre la cantine située à l’extérieur du bâtiment actuel.





Rédaction web

Cette nouvelle école, dont la construction va s’étaler sur 14 mois, est financée par le fonds Intercommunal de Péréquation à hauteur de 524 299 815 Fcfp .Elle offrira des conditions de travail modernisées aux élèves et enseignants, qui auront désormais à leur disposition l’accès à 10 classes, une salle de restauration, une salle multimédia, un préau et un bloc sanitaire. Des locaux de service, notamment l’infirmerie, la salle des enseignants et le local d’archives, seront également aménagés. La future école sera conçue pour accueillir un effectif de 250 élèves.Lors de la pose de la première pierre, . Raymond Yeddou, administrateur, chef des subdivisions des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, a rappelé qu’un vaste mouvement de modernisation des équipements scolaires est en cours en Polynésie française dans une convergence de vue étroite entre et le Pays et l’État.