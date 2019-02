Poisson au four aux légumes

Le 31/01/2019 à 19:00

100% FENUA - Découvrez une nouvelle recette des bons p'tits plats de Maheata

Pour 4 personnes



Ingrédients :



500g de poisson de votre choix

2 tomates

1 citron

10 cl de bouillon maison

1 pomme de terre

2 petites carottes

2 gousses d’ail

1 botte de persil frais

Sel, poivre



Préparation :



Taillez tous les ingrédients en morceaux de taille moyenne.

Dans un plat, déposez tous les légumes. Et le poisson par dessus.

Puis assaisonnez d’huile d’olive, de bouillon, de persil haché, sel et poivre.

Déposez le plat au four pendant 25 minutes à 180°C couvert d’un papier aluminium ou d’un papier sulfurisé.