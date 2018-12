Poenaiki Raioha remporte la Gran Canaria Pro-Am

Le 16/12/2018 à 16:48

STAND UP PADDLE - Poenaiki Raioha a remporté la Gran Canaria Pro-Am, deuxième étape du championnat du monde professionnel de Stand up paddle surf.

Rédaction web

Après avoir remporté le Best Move Competition devant Zane Schweitzer et Benoit Carpentier en ouverture du Gran Canaria Pro-Am, Poenaiki Raioha s’est octroyé la victoire dans cette deuxième étape du championnat du monde professionnel de Stand up paddle surf. "Je suis heureux d'avoir gagné et je dédie cette victoire à toute la Polynésie avec mes remerciements à ma famille, ma copine Moeli, mes amis et mes sponsors." a t-il déclaré.