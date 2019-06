Plus de transport scolaire pour les élèves de Ai'ai à Tahaa

TAHAA - Près d’une vingtaine d’élèves scolarisés au collège de Haamene et à l’école primaire de Faa’aha ne bénéficient plus du ramassage scolaire depuis le mois de mars. Un véritable calvaire pour les parents et les élèves qui n’ont d’autre choix que de se débrouiller autrement.





Fatigué de ne pas avoir de réponse à ses requêtes, en mars dernier, le président des GIE Transport en commun de Tahaa arrête de desservir le quartier. Quatre mois plus tard, la route est finalement remise en état, mais la société émet des réserves et ne s’est toujours pas engagée à reprendre."J'ai peur de reprendre parce que je pense que ça va me coûter encore dix ans dans les dents avant qu'ils ne reviennent encore refaire cette route. J'essaie d'avoir une garantie écrite que cette route-là va être retapée tous les mois jusqu'au bitumage" nous dit le président.

C'est une portion de route de 2 kilomètres et demi située dans la baie de Faa'aha, à Ai'ai qui est à l'origine du problème. La route est abîmée, elle manque d'entretien... si bien que le transporteur met 45 minutes pour effectuer son ramassage scolaire.