Plus de 5000 personnes à la Puromu party

Le 02/06/2019 à 11:00

ÉVÉNEMENT - La 6e édition de la Puromu party s'est déroulée ce samedi sur le front de mer de Papeete. Quatre scènes ont été installées en plein air. Et les Polynésiens étaient au rendez-vous.





Pour l'occasion, le front de mer était fermé à la population. Dès 18 heures, sur la scène près du Rétro, Moya & Kion, Les Brads, Maro Ura et Pepena ont fait le show. Un peu plus loin, les Tahitian Jazz Feeling, Florent et Carole Atem, Tahiti Ora Band puis Mana Vib's se sont succédé. Quatre scènes en plein air, seize groupes en vogue, des dispositifs sons et lumières, mais également une sécurité renforcée pour la Puromu party. L'événement a une nouvelle fois attiré les foules : un peu plus de 5000 personnes y ont participé, selon la mairie.

Extrait de la prestation du groupe Les Brads avec Winiki Sage, Charley Maitere, Eric Malmezac...

Du côté des 3 Brasseurs, le public a pu apprécier Royal Kikiriri, Heroes and Minivans, Torea puis Verua. Enfin, du côté de la gare maritime, c'est Jahmaroots, Lady and The Dude, Acoustic Party et Vevo qui se sont produits.



Lancée en 2011 par Michel Buillard, la Papeete Puromu Party s’inspire de la Prom’ Party de Nice, avec qui Papeete est jumelée depuis 2010. Cet événement a pour objectif de promouvoir les artistes locaux qui font vibrer en musique la capitale tout au long de l’année, d’offrir à la population l’opportunité de les apprécier dans un cadre sécurisé et gratuit, et enfin de créer de l’activité économique pour les restaurateurs un samedi soir.



