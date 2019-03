Plus de 5 800 pieds de cannabis découverts dans les îles

Le 07/03/2019 à 15:09

DROGUE - Au cours des quinze derniers jours, les militaires des compagnies de gendarmerie départementales des Archipels, des Îles-du-Vent et de l’antenne GIGN de Papeete ont procédé à plusieurs opérations judiciaires de lutte contre les cultures illicites de cannabis.

Avec le concours de l’hélicoptère de la flottille 35F et des agents des polices municipales, plus de 5 800 pieds demesurant jusqu’à trois mètres de hauteuront été arrachés sur les îles de Huahine, Raiatea, Rurutu, Mangareva, Ua Pou et à Tahiti sur les communes de Papara et Taravao.